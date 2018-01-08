Тульский «Панцирь» сбил семь дронов

Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников террористов на российскую авиабазу Хмеймим‍ в Сирии.



Всего, по данным ведомства, атаку пытались совершить с помощью 13 дронов.

«С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что десять беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе Хмеймим и ещё три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, другие три взорвались после столкновения с землей. Оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», пишут «Известия».

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что тульский «Панцирь» сбил выпущенные по базе Хмеймим ракеты из «Града».

Позднее 31 декабря группа террористов обстреляла военную базу Хмеймим из миномётов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщили об уничтожении боевиками семи российских военных самолётов на авиабазе. Минобороны эту информацию опровергло. Однако военный корреспондент Роман Сапоньков в четверг опубликовал фотографии российских самолётов, повреждённых при миномётном обстреле. После инцидента охрану авиабазы усилили.

6 января появилась информация, что боевики атаковали российскую базу в Сирии дронами, их перехватывают «Панцири».