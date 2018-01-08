На Старый Новый год обещают морозы

К Старому Новому году в столичный регион придут 15-градусные морозы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.



Так, в ночь на вторник в Москве ожидаются короткие снегопады, температура составит -3-8. Днём во вторник будет солнечно без осадков, до -6 градусов.

В среду и в четверг местами выпадет небольшой снег, температура понизится до -4-9 ночью, и до -1-6 днём.

«Начиная с пятницы и в субботу, воскресенье, когда Москва окажется в центре антициклона скандинавского, распогодится, будет солнечно, штиль, без осадков, и к выходным морозы окрепнут до -10-15 градусов, днём не выше -4-9. Именно в выходные температурный фон вернется в рамки климатической нормы», — сказал Тишковец.