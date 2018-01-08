В Богородицке сожитель женщины убил сожителя её дочери

В Богородицке в Рождество произошло убийство.



Вечером 7 января в одном из домов на улице Урицкого компания, в которой находились мать с дочерью и их сожители, распивала спиртные напитки.

Между мужчинами возник конфликт, во время которого ранее судимый 58-летний сожитель матери нанёс удар ножом в грудную клетку сожителю дочери. От полученных повреждений 29-летний потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета.