Медведев запретил выбрасывать окурки из автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах противопожарного режима, которое среди прочего запрещает россиянам выбрасывать из окон поездов или автомобилей окурки.



«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в постановлении.

Также документ запрещает курение вне специально оборудованных мест и работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы.

Постановление правительства также обязывает владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, запрещает выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.