Дроны, которые сбил тульский «Панцирь», могут атаковать любую страну

Министерство обороны России предупредило, что боевики в Сирии получили доступ к технологиям, которые позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в любой стране мира.



Такое заявление в ведомстве сделали после атаки дронов, совершённой 6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что атака была совершена с помощью 13 дронов. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, ещё семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

Также в Минобороны отметили, что данные беспилотники могли быть получены террористами только от развитой страны.