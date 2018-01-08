Агентство политических и экономических коммуникаций представило декабрьский рейтинг глав российских регионов.



В пятёрку лидеров вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Владимир Якушев (Тюменская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург) и Алексей Дюмин (Тульская область).

Далее расположились Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Андрей Воробьёв (Московская область), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО) и Алексей Гордеев (Воронежская область).

Также по итогам декабря Алексей Дюмин вошёл в тройку губернаторов по устойчивости рейтинга агентства «Минченко консалтинг» и занял 5-е место в Национальном рейтинге губернаторов, подготовленном ЦИК «Рейтинг».