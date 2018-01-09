Российские военные будут уничтожать противника «Дрелью» с тульского «Базальта»

На вооружение российской армии в 2018 году поступит новейшая самоприцеливающаяся авиабомба «Дрель».



Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу концерна «Техмаш» Владимира Лепина. По его словам, стартовавшие в 2016 году испытания проходят в соответствии с программой Минобороны России.

Гендиректор концерна отметил, что «Дрель» может обезвреживать тяжёлую технику. Вооружённый подобной авиабомбой самолёт может не входить в зону противовоздушной обороны противника.

Авиационная бомба «Дрель» является проектом специалистов тульского НПО «Базальт» и проходила испытания с 2016 года. Длина «Дрели» составляет 3100 м, диаметр — 450 мм, масса — 540 кг, количество боевых элементов — 15 единиц, максимальная высота применения — 14 км, дальность применения — 30 км. Бомба не оснащена двигателями и наводится на цель с помощью системы ГЛОНАСС. Кроме того, бомба почти не распознаётся радарами.