Тула «скинулась» для Путина

Избирательный фонд действующего президента РФ Владимира Путина, намеренного принять участие в выборах главы государства 2018 года в качестве самовыдвиженца, полностью сформирован.



Об этом сообщила ТАСС уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова. Фонд достиг лимита в 400 млн рублей.

По состоянию на 8 января текущего года из средств фонда оплачено изготовление подписных листов, производство специальной экипировки для лиц, осуществляющих сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата Путина, и оформление соответствующих конструкций для сбора подписей.

Согласно опубликованным ЦИК данным, на специальный избирательный счет Путина были перечислены 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, в частности, средства внесли ряд региональных фондов и партия «Единая Россия», которая выделила 28 млн рублей.

Как заметил в твиттере туляк @Honda410, 15 млн рублей перечислил Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, возглавляемый ректором ТулГУ Михаилом Грязевым.

В учредителях Фонда значатся бывший главный единоросс Тульской области Александр Яшин, экс-спортивный комментатор Олег Жолобов, несколько менее публичных персонажей и Межрегиональный Общественный Фонд Поддержки Всероссийской Партии «Единство и Отечество» — Единая Россия.