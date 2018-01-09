Тулякам будут выписывать электронные рецепты?

В 2018 году россиянам начнут выписывать электронные рецепты.



Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Закон о телемедицине был принят в 2017 году и вступил в силу 1 января 2018 года.

Первым направлением закона Скворцова назвала регулирование телекоммуникационных контактов между медучреждениями, врачами и самими пациентами.

Второе направление закона — переход на электронный документооборот, включая электронные рецепты с 2018 года в тех регионах, которые к этому готовы, и с 2019 года — с расширением перечня на сильнодействующие анальгетики и наркотические препараты.

Третьим направлением закона министр навала формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.