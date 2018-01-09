Путин сделал жильё экономкласса стандартом для россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым из ряда документов исключат термин «жильё экономического класса».



В соответствии с поправками словосочетание «жильё экономического класса» в Градостроительном и Земельном кодексах и таких законах, как «О государственной регистрации недвижимости», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и т. д., будут заменены словами «стандартное жильё», передаёт «РБК».

В 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от термина «жильё экономического класса», назвав его унизительным. Также он говорил о востребованности квартир площадью около 20 кв. м.

«Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — отмечал он.