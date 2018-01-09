Туляки стали чаще писать в администрацию по электронной почте

Туляки стали чаще обращаться в администрацию города по электронной почте.



Об этом рассказала на оперативном совещании начальник управления делопроизводства администрации Татьяна Тарасенко.

Так, документооборот в 2017 году составил 129 654 документа. Количество письменных обращений от жителей уменьшилось на 23% и составило 10 871, на 2% меньше обращений поступило на телефон доверия и составило 3774.

При этом на 13% количество обращений, поступающих по электронной почте, и на 3,7% число обращений, зарегистрированных в ходе личного приёма.