Новогодние мероприятия в Туле посетили гости из Украины, Турции и Китая

Новогодние мероприятия в Туле посетили более 60 тысяч человек.



Среди них – гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимира, Краснодарского края, Пятигорска и других городов России, а также из Украины, Белоруссии, Турции и Китая.

Более 3 тысяч туляков и гостей города встретили новогоднюю ночь у главной ёлки на площади Ленина. На большом экране сцены состоялась трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Затем к гостям праздника обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На сцене выступили группы «Рефлекс» и «Комбинация», работала дискотека с тульскими исполнителями и диджеями.

С 1 по 7 января на главной сцене проходили детские развлекательные интерактивные программы, новогодние спектакли, дискотеки, работал «Зимний кинотеатр». 7 января новогодние праздники закрылись Рождественской сказкой, интерактивными играми, конкурсами и фейерверком.