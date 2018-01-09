Новый прокурор Ясногорского района представлен коллективу

Прокурор Тульской области Александр Козлов представил коллективу прокуратуры Ясногорского района нового прокурора района.
Напомним, ранее указом генпрокурора России Юрия Чайки прокурором Ясногорского района был назначен советник юстиции Дмитрий Бирюков, ранее являвшийся заместителя прокурора Пролетарского округа Тулы. 9 января Бирюков был представлен новому коллективу.
Также прокурор области осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, проверил материально-техническую обеспеченность прокуратуры, проверил организационно-распорядительные документы.