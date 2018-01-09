Туляк обокрал производственный цех

Зареченский суд Тулы вынес обвинительный приговор ранее судимому 29-летнему туляку за кражу.



Ночью 1 сентября 2017 года мужчина пришёл на территорию складских помещений ООО «Обзор Медиа-Т», где раньше работал, взял ключ, висевший на магните на заборе, открыл навесной замок и проник в помещение цеха, откуда похитил модульные драйвера, пульты управления, светодиодные модули в количестве 2 тысяч штук, блоки питания, а также имущество, принадлежащее директору организации. Своими действиями он нанёс ущерб на сумму 118 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Всё похищенное имущество возвращено собственнику.