Дюмин выслушал, как исполнялись его поручения

9 января на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, данных во время посещения муниципальных образований, встреч с жителями и на прежних совещаниях.



Доклад о результатах исполнения поручений главы региона по итогам посещения Ясногорского, Богородицкого, Щёкинского и Кимовского районов представил председатель контрольного комитета Тульской области Александр Бибиков.

Всего по итогам посещения четырёх муниципалитетов было дано 93 поручения. Из них исполнены в полном объёме 73 поручения, требуют дополнительного контроля 17 поручений, не исполнены 3 поручения.

В Щёкинском районе проведены работы по грейдированию дороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям на территории Советска, устранены неисправности освещения в центральном парке, восстановлено пролётное строение моста через реку Солова.

В Кимовском районе благоустроены придомовые территории и устранены строительные недостатки в домах по улицам 70 лет Победы и Мелихова, отремонтирована кровля здания Епифанской средней школы, проведены работы по реконструкции стадиона «Олимп».

В Богородицком районе выполнен ямочный ремонт дороги по улице Пригородной, восстановлено уличное освещение в микрорайоне Октябрьский, обеспечена доставка и установка на кургане Бессмертия двух 85-мм пушек Д-44.

В Ясногорском районе проведены работы по замене почти двух километров ветхих водопроводных сетей по улицам Центральная и Дубровских в селе Богословское, закуплен спортивный инвентарь для оснащения Детско-юношеской спортивной школы.