Госзакупки в Тульской области слабоэффективные и неэкономные

Аналитический центр при правительстве РФ и система мониторинга госзакупок «Закупки 360» составили рейтинг эффективности госзакупок в субъектах страны.



Регионы оценивались по конкурентности, экономности, эффективности планирования, конфликтности и подозрительности закупок. Самые «подозрительные» госзакупки зафиксированы в Ингушетии, Тюменской области, Чечне и Карачаево-Черкессии и на Чукотке.

В качестве критериев для определения «подозрительности» закупок использовалась стоимость одного дня заключённого контракта в регионе, доля контрактов, заключённых с участниками, предложившими максимальную цену при организации конкурса или запроса предложений. Также учитывалась доля контрактов в стоимостном выражении, которая приходится на наиболее крупных поставщиков региона.

Самыми эффективными регионами по итогам первого полугодия 2017 года стали Ульяновская, Кемеровская области, Хабаровский край, а также Саратовская и Томская области. На последних местах — Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Тульская область заняла 42-е место в сводном рейтинге. При этом по конфликтности и подозрительности закупок наш регион занимает 6-е место, а вот по конкурентности — 60-е, по экономности — 68-е, по эффективности планирования — лишь 75-е.