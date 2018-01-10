Экс-директор реабилитационного центра в Белёве, где отравились 13 детей, отделалась небольшим штрафом

Белёвский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывших директора и медсестры Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №2.



47-летняя Елена Филимонова и 36-летняя Елена Сергеева обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание людей).

Суд установил, что вследствие нарушений санитарно-эпидемиологических правил и не выполнения функций по контролю за соблюдением состояния помещений, а также нарушения технологии приготовления блюд, режима мытья кухонной и сервисной посуды, некачественного проведения текущей уборки на пищеблоке и в столовой, произошло массовое заболевание людей инфекционным заболеванием.

В феврале 2016 года из учреждения 13 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет были доставлены с острыми кишечными инфекциями в Детскую инфекционную больницу №4 Тулы. Тогда сообщалось, что по результатам прокурорской проверки 15 работников социально-реабилитационного центра привлечены к административной ответственности.

Постановлением Белёвского районного суда Елена Филимонова, с учётом тяжести совершённого преступления и заглаживания причинённого преступлением вреда, освобождена от уголовной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщили в облпрокуратуре. Елене Сергеевой назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Судебные акты в законную силу не вступили.