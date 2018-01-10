О губернаторских пиарщиках

Администратор сообщества «Богородицк. Смотрители», в котором часто сообщается о проблемах в городе, рассказал о своём опыте общения с представителями чиновников.



«Года 2 назад меня несколько раз приглашали в Тулу, якобы для поощрения деятельности, обещали встречу с губернатором, потом места в первом ряду на параде 9 мая, ничего из обещанного не было исполнено.

Встречался я, как я понял с пиарщиками, которым был интересен момент с развитием сообщества в вк. Им я рассказывал что было бы круто сделать смотрителей по всей Тульской области. И в 2017 году были сделаны сообщества по всей Тульской области, только не смотрителей, а муниципальных образований. Но то были обещания при прежнем губернаторе, при нынешнем всё точно будет хорошо», — пишет он.