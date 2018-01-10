Жерздеву дали два месяца, чтобы найти деньги и отремонтировать разрушающееся здание клуба глухонемых

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев найти внебюджетные средства и отремонтировать здание клуба глухонемых.



На неудовлетворительное состояние здания главе региона пожаловалась жительница Новомосковска.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов пояснил, что здание клубе построено в 1956 году и требует ремонта кровли, фасада и внутренних помещений. Сейчас в нём проходят различные мероприятия.