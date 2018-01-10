Дюмин увидел конкурента в главе Подмосковья

В Москве стартовал первый полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России», организованного администрацией президента.



10 января, в корпоративном университете Сбербанка собрались 300 участников из ЦФО, чтобы пройти отбор за место в финале.

Конкуренция на данном этапе составляет 1 к 10, по его итогам определится список из 30 финалистов от ЦФО. Они получат по миллионному гранту на обучение, войдут в кадровый управленческий резерв России и весь год будут работать с наставниками — высокопоставленными чиновниками, губернаторами, главами госкорпораций и федеральных агентств.

Всероссийский конкурс управленцев открывали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Дюмин отметил, что по ауре чувствует, что в зале собрались целеустремлённые люди, рассказал о программах, запущенных в его регионе, и пожелал всем успехов.

В пресс-зоне Дюмин рассказал «URA.RU», чему именно будет учить своих финалистов.

«Каждый полуфиналист уже чего-то добился, поэтому моя задача — дать своим подопечным зелёный свет, привлечь в свою команду — интегрировать их в управленческие процессы нашей области», — заявил он.

На вопрос корреспондента, чувствуют ли они Дюмин и Воробьёв конкуренцию между собой за лидеров, губернатор Тульской области посмотрел на своего коллегу из Подмосковья и признался.

«Андрей Юрьевич [Воробьёв] чувствует партнёрство, а я вижу в нём конкурента», — сказал он.