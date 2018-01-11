Трудовые книжки станут электронными

Правительство России до конца года разработает законопроект об электронных трудовых книжках.



Как сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник, об этом говорится в письме Минэкономразвития на имя вице-премьера Ольги Голодец.

По данным собеседника агентства, введение электронных трудовых книжек Минтруд и Минэкономразвития планируют предусмотреть поправками в Трудовой кодекс, сроком разработки соответствующего законопроекта определён 2018 год.

По данным источника, за разработку будет отвечать Минтруд, к обсуждению документа привлекут экспертов, профсоюзы и объединения работодателей. Принять поправки планируется в первой половине 2019 года.