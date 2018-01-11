В Подмосковье появятся платные путепроводы

В 2018 году в Подмосковье начнут строить первые платные путепроводы.



Движение по ним планируется открыть в 2019 году, рассказал «Российской газете» гендиректор компании «Подмосковная платная дорога» Вадим Коваленко.

Это будут первые региональные дорожные объекты, полностью возведённые за счёт внебюджетных источников. В рамках соглашений концессионер должен построить два путепровода через железную дорогу — у платформ «Саввинская Слобода» в Одинцовском районе и «Акулово» в Наро-Фоминске.

Концессионные соглашения подписаны сроком на 22,5 года. Максимальная цена билета не должна превышать 42 рублей для легковых автомобилей с габаритной высотой не более 2 метров, 84 рублей — для легковых автомобилей и других транспортных средств высотой от 2 до 2,6 метра, и 168 рублей — для остального транспорта. От оплаты будут освобождены машины спецтранспорта и общественный транспорт, за исключением маршрутных такси и междугородних автобусов.