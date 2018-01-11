Граждане могут проводить мониторинги чистоты воздуха без лицензии

Минприроды сообщило о праве граждан проводить мониторинг чистоты воздуха без лицензии.



Физическим лицам, которые собирают данные о загрязнении окружающей среды, не нужна лицензия на мониторинг, сообщило Минприроды в ответ на запрос юриста Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Чумакова.

«Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды не относится к деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях и в этой связи лицензированию не подлежит», — цитирует «РБК» документ.

Таким образом, гражданские активисты и экологи имеют полное право публиковать результаты мониторинга в социальных сетях, в научных журналах и в СМИ, пояснил Чумаков.

Поводом для обращения «Яблока» в Минприроды послужила история с вызовом в прокуратуру активиста независимого регионального проекта по мониторингу качества воздуха «Красноярск.Небо» Игоря Шпехта.

Активисты движения установили датчики, которые фиксируют уровень загрязнения воздуха. Результаты наблюдений они публикуют в Instagram и Telegram. По словам Шпехта, в прокуратуре просили разъяснить, как работают активисты и какое оборудование используется.

В начале декабря Росгидромет проинформировал Шпехта о том, что по обращению министерства экологии края и прокуратуры намерен оштрафовать его за отсутствие лицензии на мониторинг качества воздуха.