Туляки могут жаловаться лично главному следователю области дважды в месяц

В Тульской области работает прямая линия телефонной связи с руководителем регионального управления Следственного комитета Александром Стариковым.



Дозвониться ему лично можно по телефону 8 (4872) 55-68-82 в первый и третий понедельник каждого месяца с 10:00 до 11:00 мск.

Главный тульский следователь будет принимать обращения с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных органов в управлении СК РФ.