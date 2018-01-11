Рост цен на бензин в России в 2017 году почти втрое превысил темп инфляции

Потребительские цены на бензин в России в декабре 2017 года увеличились на 1,4%, в то время как индекс потребительских цен за тот же период составил лишь 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.



В ноябре рост цен на бензин составлял 0,4%, в октябре — 0,2%, в сентябре — 0,3%, в августе и июле ценник рос по 0,2%, в июне цены подскочили сразу на 1,1%, в мае — на 0,7%, в апреле, марте, феврале они увеличивались по 0,6%, а в январе выросли на 0,8%.

За весь 2017 год бензин подорожал на 7,3%, что выше темпов инфляции за аналогичный период почти в 3 раза (инфляция в минувшем году составила 2,5%), передаёт «Интерфакс».