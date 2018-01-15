Агентство политических и экономических коммуникаций представило ТОП-100 ведущих политиков России в 2017 году.



Первые два места ожидаемо заняли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. 3-4-е места поделили руководитель Администрации президента Антон Вайно и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Тульский губернатор Алексей Дюмин разделил 98-99-е места с основным акционером «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом. Замкнул сотню российский министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поделил 18-19-е места с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв занял 81-е место.