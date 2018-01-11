Груздева связали с украинским олигархом Фуксом

Украинский «Обозреватель» опубликовал перевод резонансного расследования издания Al Jazeera об олигархе Павле Фуксе.



Как отмечает Al Jazeera, Фукс сговорился купить замороженные активы, связанные с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Выяснилось, что Фукс купил компанию и заработал на ней около $160 млн замороженных денег — часть $1,5 млрд Януковича. Следователи считают, что беглый президент и близкие ему бизнесмены украли деньги.

«Фукс — крайне скандальная бизнес-фигура. Он связан с президентом США Дональдом Трампом, городским головой Харькова Геннадием Кернесом и несколькими легендарными мошенниками мирового уровня», — пишет издание.

Павел Фукс родился в октябре 1971 года в Харькове. В 1994 году окончил факультет «Экономического и социального планирования» Харьковского государственного университета и направился в Москву.

«Сейчас он находится у руля огромной бизнес-империи, которая строится на нефти, газе, элитной недвижимости и банковском деле. Фукс инвестирует в Россию, Украину, Великобританию, США и многие налоговые убежища в мире», — говорится в материале.

В течение последних лет Фукс поддерживал связь с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который вёл переговоры с его организацией в 2004 году и в период с 2008 по 2010 год. Несколько источников утверждают, что у Фукса хорошие связи в Харькове. Нынешний городской голова Геннадий Кернес регулярно появляется на семейных фотографиях олигарха в социальных сетях.

Фукс тесно связан с российскими политиками и бизнесменами Владимиром Потаниным и Михаилом Прохоровым. Также ему приписывают связи и с другими влиятельными политиками РФ. В их число входят депутаты Госдумы Александр Тер-Аванесов и Амир Галлямов, представитель Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов и политик, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев. Кроме того, Фукс имел совместное предприятие с человеком, тесно связанным с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.

Фамилия Груздева уже фигурировала в материалах, связанных с Фуксом. Так, в прошлом году «Коммерсантъ» сообщал, что семья Груздева стала собственником жилой и коммерческой недвижимости в комплексе Sky House на Мытной улице в центре Москвы. Девелопер проекта — «Олтэр», аффилированный с владельцем MosCityGroup Павлом Фуксом. ООО «Взлёт», учреждённое матерью политика Нелли Груздевой (19,5%) и его женой Ольгой Груздевой (80,5%), по данным «Коммерсанта», владеет в строящемся жилом комплексе Sky House более чем 17 тыс. кв. м квартир и коммерческих площадей, а также почти 200 мест в паркинге.

Sky House — проблемный объект, строящийся с 2008 года. Застройщик проекта — ООО «Олтэр», входящее в MosCityGroup Павла Фукса. Бизнес-интересы Павла Фукса и Владимира Груздева раньше пересекались. Пока Фукс был акционером Совкомбанка (до середины 2015 года ему принадлежало 21,83% банка), его мини-офисы открывались в супермаркетах «Седьмой континент» даже после того, как Груздев вышел из состава акционеров розничной сети.