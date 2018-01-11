В Тульской области мужчина устроил стрельбу у дома культуры

36-летний житель Ефремова осуждён за незаконное приобретение, перевозку, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.



Суд установил, что летом 2003 года мужчина, находясь в районе Белоусовского парка Тулы, приобрёл у неустановленного лица пистолет, а затем патроны к нему, после чего всё это незаконно хранил в Ефремове в автомобильном гараже.

18 ноября 2017 года он взял из своего гаража пистолет с находящимися в нём 7 патронами, приехал к зданию дома культуры в деревне Яблонево Каменского района, где произвёл два выстрела в воздух, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 1 года 5 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.