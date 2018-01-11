Душаков не брал деньги в руки при задержании

В Центральном окружном суде Тулы началось рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма Александра Душакова.



Напомним, он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Душаков с августа 2015 года занимал должность председателя комитета экономического развития администрации Щёкинского района, а с декабря 2016 года — заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма. В этот период времени он ежемесячно получал от двоих предпринимателей денежные средства в размере 100-120 тысяч рублей, якобы предназначенные для расходования на нужды администрации Щёкинского района, обещав за это не препятствовать их предпринимательской деятельности. Всего он получил 1,8 млн рублей, которыми чиновник распорядился по своему усмотрению. Душаков был задержан сотрудниками УФСБ 4 апреля 2017 года у здания областного правительства.

В ходе заседания были оглашены показания одного из потерпевших. По его словам, в ходе разговора с Душаковым была достигнута договорённость, что предприниматели будут платить по 110 тысяч рублей, затем Душаков объявил, что платить нужно 120 тысяч ежемесячно. Предприниматели платили Душакову с 2015 года, деньги передавались в различных местах, в том числе рядом со зданием администрации Щёкинского района. Второй потерпевший подтвердил показания своего коллеги, добавив, что передавал Душакову 15 тысяч рублей на поздравление полиции. По его словам, чиновник угрожал проблемами в случае, если предприниматели не будут платить, грозил УФАС и отменой результатов аукционов, сообщают «Тульские новости».

Лишь спустя два года, когда «надоело платить», предприниматели обратились в тульское управление ФСБ. 4 апреля под контролем оперативников ФСБ второй из потерпевших передал Александру Душакову 100 тысяч рублей. В тот день подсудимый приехал из Алексина. Он не брал деньги в руки и кивком велел положить всю сумму ему в портфель, вскоре произошло задержание, цитирует издание показания потерпевшего. По его словам, факты передачи денег никаким образом не оформлялись — никаких квитанций, или расписок от Душакова предприниматели не получали.

Следующее заседание состоится 15 января. На нём планируется допросить 4 свидетелей.