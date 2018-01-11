Особенности кимовского рельефа

В Кимовске на улице Бессолова тротуар затопило водой.



Общественник Андрей Юнцов, заподозрив порыв водовода, сообщил об этом в областное правительство.

Однако оказалось, что такая ситуация — рядовое явление. По информации администрации Кимовского района, огороженная забором площадка и тротуар находятся ниже уровня проезжей части, в результате здесь скапливаются грунтовые воды, а ливневая канализация отсутствует.

При этом исправление ситуации путём проведения дорожных работ чиновники посчитали невозможными.