Ефремовским УК внесли представления за нарушение закона о противодействии терроризму

В Ефремовском районе выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму.



Как показала прокурорская проверка, в подъездах многоквартирных домов Ефремова и Ефремовского района не закрыты люки чердаков и подвальные помещения, в связи с чем туда имеется свободный доступ посторонних лиц.

В связи с тем, что могут наступить негативные последствия для граждан, проживающих в домах, а также имеется угроза совершения террористического акта, директорам ООО «Управдом», ООО «Наш дом», МУП «ГКС», МУП «Агрожилсервис» внесены представления с требованием устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных работников.