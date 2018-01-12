В Белёвском районе вырубили часть леса, причинив ущерб почти на миллион рублей

В Белёве 43-летний местный житель осуждён за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.



9 марта 2017 года он предложил двоим мужчинам произвести рубку деревьев в Белёвском лесничестве, пообещав с ними расплатиться после реализации древесины.

Те вырубили сырорастущие и сухостойные сосны и берёзы, причинив тем самым ущерб министерству природных ресурсов и экологии Тульской области на 880 тысяч рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей. Требования министерства о взыскании имущественного вреда с осуждённого удовлетворены в полном объёме.