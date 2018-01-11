Электростанции «Квадры» готовы к пиковым нагрузкам

Специалисты «Квадры» провели дополнительную проверку резервного оборудования электростанций к несению пиковых нагрузок.



«Мы ожидаем похолодание, а соответственно, и роста теплопотребления. Поэтому проведены дополнительные контрольные мероприятия, которые подтвердили полную готовность наших станций к работе в условиях низких температур», — пояснил главный инженер Центрального филиала Станислав Иванов.

Энергетики проверили резервное оборудование ТЭС, провели диагностику технологических защит энергоблоков. Также на станциях Центрального филиала имеется необходимый комплект резервных запчастей и создан достаточный запас топлива.

Генерирующие мощности позволят в полном объёме обеспечить всех потребителей теплом и горячей водой, подчеркнули в «Квадре».