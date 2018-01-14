В Госдуме предложили на месяц перенести начало учебного года из-за изменений климата

Депутаты Госдумы предложили разрешить муниципальным образованиям переносить начало учебного года в образовательных организациях с 1 сентября на 1 октября.



С такой инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышёв.

Депутаты объяснили своё предложение климатическими изменениями и тем, что детям необходимо больше отдыхать в тёплое время года.

Председатель комитета Вячеслав Никонов отметил, что реализовать инициативу достаточно сложно, в том числе из-за того, что будет необходимо сдвигать дату сдачи итоговых экзаменов, например, ЕГЭ, а также менять образовательные программы.