Каждая пятая российская компания в 2018 году планирует сокращения

Примерно 18% российских компаний готовятся к сокращению численности своего персонала в 2018 году, сообщает BBC со ссылкой на исследование рекрутинговой фирмы HeadHunter.



В то же время более чем в половине компаний (52%) заявили, что намерены расширять свой персонал, а представители ещё 14% фирм сказали, что число их сотрудников в этом году останется без изменений. В прошлом году о планах сокращать персонал говорили 12% компаний.

Как отмечается в исследовании, численность персонала планирует снизить 26% компаний с персоналом более 500 человек. Чаще о снижении численности персонала на 2018 год говорят компании из московского региона.