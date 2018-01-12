Госдума приняла законопроект о признании физлиц СМИ-инагентами

Госдума приняла в первом чтении закон о признании иностранными агентами физических лиц.



Проект, который позволит признавать СМИ-иноагентами физических лиц. За документ проголосовали 333 депутата, один — против, один депутат воздержался.

Соавтор закона, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, выступая на заседании, напомнил, что иностранные агенты обязаны будут маркировать свои сообщения. Ранее он говорил, что такие пометки должны будут появляться при распространении сообщений на других сайтах и в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что закон о СМИ, признанных иностранными агентами, «распространят на блогеров, которые получают деньги от зарубежных правительств».

Толстой пояснил, что речь идёт только о тех блогерах, которые являются зарегистрированными СМИ.

Признанные иностранными агентами СМИ должны будут маркировать свою продукцию (делать пометки на сайте или на печатных изданиях), как это прописано в законе о некоммерческих организациях.

Отвечая на вопрос, будут ли лишать СМИ лицензии, если оно откажется зарегистрироваться как иноагент, Толстой сказал, что «такое СМИ перестает работать на территории Российской Федерации».

Решение о том, является ли СМИ иностранным агентом, принимает российский Минюст.