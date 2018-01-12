Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил список зарубежных стран, где пребывание на отдыхе сотрудников МВД, включая гражданских служащих, признаётся безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».



В список стран, куда полицейские могут поехать в отпуск в 2018 году, вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия.

Этим перечнем предлагается руководствоваться при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел РФ, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из страны в период отпуска, сообщила Ассоциация туроператоров России.

В 2015–2016 годах в список МВД входили также Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма, Никарагуа, Турция и Египет.