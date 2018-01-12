Мороз из тульского ЦПЭ не станет миллионером

Тульский суд отказал сотруднику Центра по противодействию экстремизму областного УМВД Александру Морозу во взыскании компенсации по делу о защите чести и достоинства.



12 января Центральный окружной суд Тулы частично удовлетворил исковые требования Мороза.

Напомним, в 2017 году лидер тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов на своей странице в фейсбуке дал оценку действиям Мороза во время задержаний на массовом мероприятии в июне того же года.

Спустя два месяца его вызвали в управление Следственного комитета. Оказалось, что Мороз подал в суд, заявив, что информация, распространённая Дороховым, является негативной, содержит критические заявления о нём. Мороз просил взыскать 750 тысяч рублей с Дорохова, 500 тысяч рублей с партии «Яблоко» и 1 миллион рублей с «Тульских новостей», которые опубликовали на своём сайте пост Дорохова.

Также Дорохов написал, что Мороз прослушивал его телефонные разговоры, что сотрудник ЦПЭ опроверг в ходе судебного заседания. Кроме того, одним из обсуждаемых на суде моментов стала футболка с надписью NYPD (New York Police Department), в которой Мороз работал на пикетах партии «Яблоко». Дорохов в соцсети заострял внимание на этом факте. Об этом же на суде говорил и один из свидетелей защиты.

В декабре прошла лингвистическая экспертиза опубликованного Дороховым текста. Как стало известно, её проводила завкафедрой русского языка Тульского государственного университета, доктор педагогических и кандидат филологических наук Людмила Константинова. В своём заключении она сделала вывод, что используемые Дороховым словесные выражения унижают честь и достоинство Мороза, если они не соответствуют действительности (то есть не подтверждены документами).

На суде Мороз, помимо моральной компенсации, потребовал обязать Дорохова и «Тульские новости» удалить опубликованные тексты, разместить опровержения. Ответчики просили отказать в исковых требованиях, так как суждения носят оценочный характер, решение суда может оказать влияние на возможность критики правоохранительных органов в целом и явиться покушением на гласность и свободу слова в СМИ.

Суд постановил частично удовлетворить иск, взыскав с Владимира Дорохова 5 тысяч рублей.