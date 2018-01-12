Замминистра здравоохранения Тульской области назначен новомосковец Грицаюк

Приказом замгубернатора Тульской области заместителем министра здравоохранения региона назначен Владимир Грицаюк.



Владимир Грицаюк — уроженец Новомосковска. В 1992 году окончил Тверской государственный медицинский институт. По распределению попал в челюстно-лицевое отделение 2-ой Новомосковской горбольницы.

Впоследствии работал на руководящих должностях в лечебных учреждениях Подмосковья. Общий стаж работы в сфере здравоохранения — более 20 лет.

В 2017 году прошёл профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управлению (МРА)».