Виноваты, но за это ничего не будет

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин осмотрел ЖК «Вертикаль» в Пролетарском округе Тулы, строительство которого идёт с отставанием от графика.



Строительство осуществляет ООО «Восход» (ГК «Новый город»). Жилой комплекс представляет собой пять домов, более 1200 квартир. Правда, несколько раз сроки их сдачи срывались.

Так, сначала строители обещали сдать первые три дома в конце марта 2017 года, потом перенесли срок на осень.

«Мы виноваты перед людьми за то, что допустили задержку», – заявили сегодня строители.

«Вы действительно виноваты, вы свои обещания не сдержали уже не один раза, но сейчас видим, что работы в ЖК всё-таки ведутся, есть определённые подвижки. Хотелось бы окончательно понять, когда сдадите три дома. Ко мне поступают обращения обеспокоенных граждан, их волнует: будет ли объект вообще сдан, не будет ли он заморожен?» — цитируют Дюмина «Тульские известия».

Сегодня был озвучен ещё один срок – июль 2018 года, отмечают «ТИ». Правда издание не сообщило о так называемых «социальных обязательствах» застройщика, о которых громко заявляли власти в 2014 году, когда отдавали под застройку домами действующий стадион «Кировец».

Тогда губернатор (на тот момент) Владимир Груздев, глава администрации Тулы Евгений Авилов публично обещали, что 1 сентября 2015 года, до сдачи всех домов, откроется отреставрированный спорткомплекс «Кировец». Но обещать, как известно, не значит...