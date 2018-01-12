Лучин и провокаторы

Уральский политолог Александр Устинов в своём телеграм-канале написал об активистах-провокаторах, которые завелись в районах Тульской области.



По версии политолога, от них страдают главы муниципалитетов, настолько, что даже пишут обращения в прокуратуру.

Центром провокаций, судя по публикации, является Суворовский район (он же — очаг «оранжевой революции»), а предводителем — бывший замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Александр Лучин, возглавляющий региональное отделение «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией».

Сам Лучин над этой версией посмеялся.

Ситуацию проанализировал телеграм-канал «Тульская политика».

Стоит отметить, что «провокации» в Суворовском районе идут вполне в легальном ключе.