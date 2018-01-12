Дюмина приглашают проехаться по бездорожью Ясногорского района (видео)

Губернатора Тульской области Алексея Дюмина пригласили в Ясногорский район проехаться по бездорожью.

«Хорошо бы Губернатор лично бы посетил села куда не проехать не дойти нельзя без тяжелой техники. Ясногорский р-н с. Екатериновка, с. Квашнино и д. Чертавое и трактор на прицеп за машину пускай сразу прицепит. А то по хорошим дорогам все умеют ездить», — пишут Дюмину.

«Жители неоднократно обращались в местную администрацию за помощью решение вопроса с бездорожьем, но все наши просьбы, крик души пропускали мимо ушей. Жители этих сел устали от беспредела и бездействия», — говорится в обращении.

3 КОММЕНТАРИИ

  1. А случайно жалуются не москвичи -дачники которые туда переехать решили? Интересно также сколько всего в деревне сколько жителей зимой живет? И по моему Квашнино выйграло в конкурсе народный бюджет на строительство дороги в прошлом году? В Чертавом зимой разве кто то живет? Летом Чертавские дачники (кроме Москвичей) ездиют совсем по другой дороге. Но есть и реальная проблема — в Квашнино действительно живет инвалид 1-й группы. И Мед-обеспечение ему получить сложно в период размыва(если не сказать что невозможно). Наверное дешевле квартиру/дом инвалиду в Ясногорске предоставить чем в эти деревни фактически вымирающие в зимнее время проложить дорогу... Ведь если оставить грунтовку , чем чаще по грунтовке на джипе пробуксуешь тем быстрее от грунтовки ничего не останется. Хотя кто разбивает джипами дорогу? Вопрос оставлю без ответа...

  2. Просто будет ли эффект от закапывания денег в землю. Если шлаком засыпать- он же весь потонет. Инвалида реально жалко и надо что то решать/предлагать. но наверное с жильем. Вымирающих деревень по России к которым только грунтовые дороги ведут-очень много. Может проще программы переселения запускать? Дешевле наверное выйдет чем поля асфальтировать))))

  3. Вымирают не только сёла но и города. Это уже в порядке вещей при этой никчёмной, бесчеловечной власти. Россия просто медленно погибает.

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