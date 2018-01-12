Дюмина приглашают проехаться по бездорожью Ясногорского района (видео)

Губернатора Тульской области Алексея Дюмина пригласили в Ясногорский район проехаться по бездорожью.
«Хорошо бы Губернатор лично бы посетил села куда не проехать не дойти нельзя без тяжелой техники. Ясногорский р-н с. Екатериновка, с. Квашнино и д. Чертавое и трактор на прицеп за машину пускай сразу прицепит. А то по хорошим дорогам все умеют ездить», — пишут Дюмину.
Хорошо бы Губернатор лично бы посетил села куда не проехать не дойти нельзя без тяжелой техники. Ясногорский р-н с. Екатериновка, с. Квашнино и д. Чертавое и трактор на прицеп за машину пускай сразу прицепит. А то по хорошим дорогам все умеют ездить. pic.twitter.com/zkTBgjdR6r
— Olga (@OLGABUGAJ5) 12 января 2018 г.
«Жители неоднократно обращались в местную администрацию за помощью решение вопроса с бездорожьем, но все наши просьбы, крик души пропускали мимо ушей. Жители этих сел устали от беспредела и бездействия», — говорится в обращении.
Почему не спасли или пожарные не смогли проехать, или во время не успели. Вот и это ждет жителей с. Квашнино, если не дай бог пожар то из-за бездорожья пожарные вовремя не приедут. Нужно всех снимать с должностей раз не хотят работать. pic.twitter.com/1wex1LYeOh
— Olga (@OLGABUGAJ5) 12 января 2018 г.
А случайно жалуются не москвичи -дачники которые туда переехать решили? Интересно также сколько всего в деревне сколько жителей зимой живет? И по моему Квашнино выйграло в конкурсе народный бюджет на строительство дороги в прошлом году? В Чертавом зимой разве кто то живет? Летом Чертавские дачники (кроме Москвичей) ездиют совсем по другой дороге. Но есть и реальная проблема — в Квашнино действительно живет инвалид 1-й группы. И Мед-обеспечение ему получить сложно в период размыва(если не сказать что невозможно). Наверное дешевле квартиру/дом инвалиду в Ясногорске предоставить чем в эти деревни фактически вымирающие в зимнее время проложить дорогу... Ведь если оставить грунтовку , чем чаще по грунтовке на джипе пробуксуешь тем быстрее от грунтовки ничего не останется. Хотя кто разбивает джипами дорогу? Вопрос оставлю без ответа...
Просто будет ли эффект от закапывания денег в землю. Если шлаком засыпать- он же весь потонет. Инвалида реально жалко и надо что то решать/предлагать. но наверное с жильем. Вымирающих деревень по России к которым только грунтовые дороги ведут-очень много. Может проще программы переселения запускать? Дешевле наверное выйдет чем поля асфальтировать))))
Вымирают не только сёла но и города. Это уже в порядке вещей при этой никчёмной, бесчеловечной власти. Россия просто медленно погибает.