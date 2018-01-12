Дюмина приглашают проехаться по бездорожью Ясногорского района (видео)

Губернатора Тульской области Алексея Дюмина пригласили в Ясногорский район проехаться по бездорожью.



«Хорошо бы Губернатор лично бы посетил села куда не проехать не дойти нельзя без тяжелой техники. Ясногорский р-н с. Екатериновка, с. Квашнино и д. Чертавое и трактор на прицеп за машину пускай сразу прицепит. А то по хорошим дорогам все умеют ездить», — пишут Дюмину.

Хорошо бы Губернатор лично бы посетил села куда не проехать не дойти нельзя без тяжелой техники. Ясногорский р-н с. Екатериновка, с. Квашнино и д. Чертавое и трактор на прицеп за машину пускай сразу прицепит. А то по хорошим дорогам все умеют ездить. pic.twitter.com/zkTBgjdR6r — Olga (@OLGABUGAJ5) 12 января 2018 г.

«Жители неоднократно обращались в местную администрацию за помощью решение вопроса с бездорожьем, но все наши просьбы, крик души пропускали мимо ушей. Жители этих сел устали от беспредела и бездействия», — говорится в обращении.