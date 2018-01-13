Глава Минтранса развеял миф о плохих российских дорогах

Глава Минтранса Максим Соколов назвал мифом плохие российские дороги.



Нельзя назвать плохими 80% федеральных трасс, уточнил он.

«Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. Я думаю, точно никто не кинет камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся», — цитирует министра «РБК».

Общая протяжённость автомобильных дорог в России составляет 1,5 млн километров. В 2017 году из бюджета на финансирование проектов Росавтодора было выделено 535 млрд рублей.