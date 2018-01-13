Дворкович хочет обложить налогами и пошлинами электронную торговлю

Электронная торговля в РФ должна регулироваться и НДС, и пошлинами, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



«Моя точка зрения — нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог беспошлинной торговли и готовиться, прежде всего с точки зрения информационных систем, к введению НДС, чтобы это делать было просто, и чтобы это не накладывало дополнительных административных издержек на бизнес», — считает он.

Инициатива введения НДС для иностранных интернет-магазинов принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли. По данным ассоциации, государство уже упустило порядка 300 млрд рублей. Согласно расчётам АКИТ, в 2018 году сбор НДС с иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.