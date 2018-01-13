Гостиницам присвоят «звёздочки» и выдадут аттестаты

Госдума приняла во втором чтении законопроект о классификации объектов туристской индустрии и об уточнения сроков наступления административной ответственности за нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных услуг.



Законопроектом вводятся понятия «гостиница», «средство размещения», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация горнолыжных трасс, классификация пляжей».

Проект закона также предлагает наделить органы государственной власти РФ в сфере туризма новыми полномочиями, в том числе по утверждению положения о классификации гостиниц (утверждается правительством РФ), правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей гостиниц (утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).

Кроме того, такие органы власти после принятия законопроекта получат полномочия по установлению порядка аккредитации организаций, присваивающих «звёздочки» гостиницам, горнолыжным трассам, пляжам, по проведению их аккредитации и ведению перечня таких организаций, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Проект закона предусматривает поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ: с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц. В настоящее время классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке.

Законопроектом вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Так предлагается установить срок действия аттестата аккредитации — 3 года.

Законопроект предусматривает, что аккредитованная организация осуществляет классификацию указанных объектов туристской индустрии на всей территории РФ (при условии уведомления органа государственной власти субъектов РФ, на территории которого планируется осуществлять соответствующую классификацию). Организация может получить аккредитацию в нескольких областях аккредитации.

По результатам классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей выдается свидетельство о присвоении определенной категории, действующее три года с даты принятия соответствующего решения.

Предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определённой категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности, связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

За нарушение этого запрета предусматривается предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30-50 тыс. рублей, на юридических лиц — от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году в котором было выявлено правонарушение, либо за предшествующую дате выявления правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров в предшествующим календарном году, но не менее 50 тыс. рублей.

Федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, осуществляется уполномоченным ФОИВом (Ростуризмом) с учетом требований правительства РФ. Определяется порядок проведения контрольных мероприятий.

Закон, как ожидается, должен вступить в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.