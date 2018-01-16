Прорыв тульского «Сплава»

На тульском НПО «Сплав» реализуется проект «Прорыв», направленный на расширение производственных мощностей.



В рамках проекта, который стартовал в 2017 году, был приобретён новый цех, рассказал ТАСС генеральный директор концерна «Техмаш», в который входит «Сплав», Владимир Лепин.

В 2019 году цех должны ввести в эксплуатацию. Здесь будет развёрнуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Также на базе нового цеха будут производить снаряды для реактивной системы залпового огня «Град». Их выпуск возобновлён по поручению президента РФ Владимира Путина из-за востребованности армиями России и зарубежных стран.