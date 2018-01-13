Кимовск обеспечит Тульскую область сырными деликатесами

Сбылась мечта туляков — теперь им не придётся думать об импортном сыре. Аналоги моцареллы они будут получать из Кимовска, рапортует газета «Тульские известия».



Здесь открылась линия по переработке молока сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Кимовский фермер». С его оборудованием и продукцией одним из первых ознакомился министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

«Сегодня интерес к фермерской продукции достаточно большой. При этом нередко можно услышать, что небольшим хозяйствам непросто выйти на рынок. Сложностей можно избежать, если сдавать товар на переработку кооперативу. Подобные объединения создают здоровую конкуренцию среди производителей, побуждая выпускать качественный продукт и поставлять его покупателям стабильно. Важно, чтобы таких кооперативов, как в Кимовске, в области становилось больше», — отметил он.

Кооператив «Кимовский фермер» был образован в 2015 году, получил целевой грант по программе Минсельхоза на покупку оборудования.

Из Кимовска сначала товар возили на молокозаводы в Михайлов и Узловую, а также в сыроварни в посёлках Шварцевский и Гремячее. А теперь планируется создать именно кимовский бренд.

«Мы начали с адыгейского сыра, сулугуни и брынзы, поскольку их покупатели хорошо знают. Позже добавили в этот список буррату и моцареллу. Всё получилось вкусным», — рассказал главный технолог Евгений Белов.

Глава администрации Кимовского района Эдуард Фролов раздумывает о том, чтобы поставлять эту продукцию в детсады и школы.