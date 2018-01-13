В Пролетарском округе Тулы обнаружили свалку опасных химикатов, возбуждено дело (фото)

Жительница Тулы сообщила о свалке химикатов, обнаруженной в Пролетарском округе в посёлке Новомедвенский.



«Вчера на прогулки с собакой было обнаружено место, где свалили химикаты! От населённого пункта (чёрный сектор) не более 500 м. До ближайшего ручья,который является притоком р. Тулица максимум 10 м. Настанут сильные морозы и канистры разнесёт! Куда это всё польётся!Глубина залегания грунтовых вод в этом районе не более 3 метров!!!» — пишет она в соцсети.

Всего обнаружено около 100 канистр с жидкими веществами, в основном с серной кислотой, а также мешки с твёрдыми отходами.

Как сообщили в областном правительстве, в ситуации уже разбираются Росприроднадзор и МЧС, возбуждено административное дело по статье 8.2 КоАП РФ.