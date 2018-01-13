Жалуетесь на отсутствие дороги? Провокаторы!

Жалоба ясногорцев на отсутствие дороги к нескольким населённым пунктам и приглашение губернатора Алексея Дюмина в гости получили отклик.



Правда, не тот, которого хотелось бы жителям. В соцсети появилась большая статья автора (или коллектива) под псевдонимом «Митяй Правдивый», который называет пожаловавшихся шантажистами и доносчиками.

Приводим текст публикации.

«Трагедия в деревне Квашнино. Небольшая история о розовых очках, оборотнях и Ясногорских дорогах.

Давным давно были времена, когда люди массово покидали деревни и переселялись в города. Работа, возможности, развлечения. Всё это манило будущих горожан. А в это время сёла и деревни потихоньку умирали. Но жизнь изменилась, в городах стало тесно жить и трудно дышать из-за выхлопных газов, а самой большой мечтой жителей мегаполисов стал свой домик в деревне. Красоты девственной природы, чистый воздух, ностальгия и романтика...одним словом — Мечта! Но радость счастливых новых селян длится обычно не долго. Брошенные некогда деревни, помимо романтики, опечаливают привыкших к комфорту жителей, полным отсутствием дорог и элементарных коммуникаций. Вот с этого пролога мы и начнём, пожалуй, рассказ о наших героях-дачниках, нашедших свою мечту в ясногорской деревне Квашнино...

Часть первая — Романтическая.

Каждый из нас когда то влюблялся. Помните те розовые очки, скрывающие всё плохое? Мы, словно глупеем, не видя явных недостатков, сложностей и возможных проблем. Вот так же и наши мечтатели, увидев красоты природы и представляя грядущие удовольствия, совсем не обратили внимание на извечную проблему России — полное отсутствие дорог.

Возможно домик они покупали летом, когда просёлочная дорога ещё вполне доступна для проезда, а возможно ехали они туда с закрытыми глазами, вдыхая одурманивающие ароматы окружающей девственной природы. Мы этого уже никогда не узнаем. Но первые впечатления от осуществившейся мечты появились в Твиттере в виде романтичных зимних фотографий. Розовые очки тогда ещё не спали, поэтому даже местные власти казались очень хорошими и деятельными.

Но время шло, а вместе с ним рассеивался и романтический дурман. Тут то и проявилась беда всех российских городов и деревень — страшная и ужасная ДОРОГА. Точнее её полное отсутствие. Первые мысли были здравыми и конструктивными, ведь в Тульской области есть очень замечательная вещь — Народный бюджет! Так и появился в Открытом Регионе проект „Ремонт дороги общего пользования в д.Квашнино Ясногорского района“, а в Твиттере наших героев — призывы за него проголосовать. Но что то пошло не так и проект не набрал нужного количества голосов, а вместе с ним, канула в леты и мечта о новой дороге. Скромные просьбы к районной власти „взять да и проложить в глухомань Хайвей“ тоже не увенчались успехом. Вот тут то и началось самое интересное...

Часть вторая — Истерическая.

Осень в деревне — это Вам не курорт, знаете ли! Сырость и грязь сменяют благоухающую зелень полей и лесов, а настроение быстро приходит в упадок. Лёгкая депрессия сменяется страхом и истерикой. Одно только предложение в Твиттере „Люди умЕрают в селе сутками лежат в домах“ как из фильма ужасов...Правда из за отсутствия знаков препинания, не совсем понятно, то ли люди умирают в страшных муках сутками, то ли они уже умерев, сутками ждут похорон...

Но жителей мегаполисов просто так не сломать! И в дело вступает её величество ХИТРОСТЬ, а вместо конструктива и скромных прошений — тяжёлая артиллерия шантажа и доносов на местные и областные власти. Но кому будут интересны несчастные дачники, купившие дом у „чёрта на куличках“, но забывшие подумать, как туда добираться? То ли дело бедные-несчастные коренные жители, годами мучающиеся от отсутствия элементарных условий существования. Хотя и этого будет маловато. Для полной картины ВСЕЛЕНСКОГО ПЛАЧА неплохо бы найти пару ветеранов, а ещё лучше больного человека — инвалида! Дорог нет, скорая помощь не доедет! Вот это простор для истерики!!! Одеваем маски, сливаемся с местными аборигенами, рисуем на плакатах Ветеранов и Инвалида и вперёд!!!

„Плач Ярославны“ начался с низов. Заранее заготовленный текст копировался в комментарии всех мало-мальски подходящих Твиттер-аккаунтов местной ясногорской администрации. „Зацепили“ даже главного врача Ясногорской районной больницы. Ну а что, зря что ли инвалида искали. Но всё тщетно, в деревне то официально живут всего 4 человека, а государство ну совсем не хочет в ущерб многонаселённому районному центру, взять да и вытащить из бюджета пару сотен тысяч на дорогу в деревню Квашнино.

Не помогло и расширение списка деревень. К Квашнино прилепили Екатериновку и Чертовое. Но тут с нашими героями сыграла злую шутку грамматика и ЧертОвое превратилось в ЧертАвое. Видимо власти не поверили в искренность „местных жителей“, не знающих название родного села... Увеличение количества нуждающихся инвалидов тоже не сработало.

Зима 2017—2018 всё никак не хотела наступать и замораживать дорогу, а местные власти всё никак не хотели ехать в гости. Истерика росла и множилась. Но новая идея родилась случайно, в новогоднюю ночь, когда президент России желал всем россиянам добра и счастья. Вот оно!!! А почему бы не позвать в гости самого ПУТИНА и Медведева?! Ну и губернатора Тульской области за компанию. Зачем в этом списке оказался мер Москвы Собянин, не совсем понятно, но позвали и его.

Твиттер трещит от жалоб и приглашений и по сей день, но гостей так, увы, и нет.

Часть третья — Некоторые мысли

История эта не уникальна. Пока жители Столицы мечтают о своём Домике в деревне, а в России полностью не справятся с одной из двух вечных проблем, мы так и будем встречаться с подобными плачами и истериками „местных жителей“. Но вот, что хотелось бы заметить.

На просторах Ясногорского района, как и всей России, действительно очень много маленьких умирающих деревень. И в этих деревнях живут люди. Они, как и горожане, нуждаются в продуктах, социальной и медицинской помощи. Им так же нужны свет, тепло и дороги. Про них ни в коем случае нельзя забывать, но! Мы все понимаем, что денег в бюджетах не хватит, чтобы одномоментно восстановить всё то, что рушилось десятилетиями, а порой и не существовало вовсе (как дорога в Квашнино). Властям приходится выбирать куда потратить деньги в первую очередь. В многонаселённом Ясногорске есть улица Калинина, Кирова, Ясногорская, Сиреневая, есть Окружная дорога и улица Шиловская. Вполне логично, что эти улицы будут стоять в планах на восстановление выше, чем деревня, состоящая из 4 человек.

Возмущает в этой истории только хитрость и наглость людей, которые маскируя себя под нуждающихся и страдающих местных жителей, пытаются шантажом и обвинениями, „поставить“ себя выше остальных и „выбить“ себе преференции», — говорится в статье.

А губернатор, видимо, так и не приедет...

Кстати, уже не первый раз жителям после жалоб и обращений достаётся порция критики. До этого активистов из Суворовского района обвинили в провокациях под видом борьбы с коррупцией.