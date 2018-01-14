Галкин: В историческом центре Тулы должны быть только прозрачные заборы

13 января сотрудники администрации Тулы проинспектировали ход работ по благоустройству исторического центра в рамках проекта «Тульская набережная».



Напомним, сейчас проходят масштабные работы на улицах Металлистов, Союзная, Благовещенская. Здесь сносят аварийные постройки и сараи, удаляют деревья, расчищают территорию от мусора.

«Мы активно работаем с собственниками по приведению фасадов в нормативное состояние. В администрации Тулы создана рабочая группа по благоустройству данной территории, ежедневно мы выделяем сюда технику, людей для проведения необходимых работ», — сообщил глава горадминистрации Евгений Авилов.

По словам его первого зама Владислава Галкина, территория исторического центра имеет определённый регламент.

«Даже заборы здесь должны быть определённого вида. Бетонные ограждения из профлиста недопустимы, возможны только прозрачные заборы. Мы разработали типовые решения, согласовали их с инспекцией по охране объектов культурного наследия и собственникам объектов предлагаем использовать этот единообразный вариант», — сказал он.

По данным администрации, около 40 объектов в историческом центре требуют ремонта. Здесь находятся около 9 многоквартирных домов, 15 зданий в частной собственности и объекты культурного наследия. Собственникам зданий направляются требования на приведение фасадов и заборов в должный вид. За неисполнение требований будут составляться предписания.

Также в рамках благоустройства расчищена площадка для организации парковки на 150 мест, она появится между улицами Союзной и Благовещенской. Кроме того, через улицу Благовещенскую будет организован сквозной проезд на улицу Советскую.

На сегодняшний день в историческом центре зачищено более 7 тысяч квадратных метров территории, снесено около 20 строений, кронировано 19 деревьев, удалено 445 кубометров дикорастущей поросли, вывезено порядка 1500 кубометров мусора, спланировано 2500 кв. м территории.